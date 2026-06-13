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AGENDA · Jard-sur-Mer

Concert du groupe Get Back Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer

dimanche 12 juillet 2026 · Rue du Commandant Guilbaud · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue du Commandant Guilbaud
Adresse
Port de Plaisance
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Concert du groupe Get Back

Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :
2026-07-12

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Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Concert du groupe Get Back Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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