Concert du groupe I Papaveri, Médiathèque Alfred Kastler, Bandol

Informations pratiques

Concert du groupe I Papaveri Samedi 3 octobre, 12h30 Médiathèque Alfred Kastler Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Concert de chansons italiennes autour d’un apéro bruschetta

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 29 12 56 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 12 56 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bandol.fr »}]

Biblis en folie 2026

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