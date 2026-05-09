Concert du groupe Mad Boys Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert du groupe Mad Boys

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Dame du Lac accueille les Mad Boys pour un concert qui alterne rock’n’roll, blues, funk et swing !

Ces 5 artistes confirmés puisent leur énergie de musiciens tels que BB King, Anson Funderburg ou encore Junior Wells.

Réservation conseillée pour la restauration.

La Dame du Lac accueille les Mad Boys pour un concert qui alterne rock’n’roll, blues, funk et swing !

Ces 5 artistes confirmés puisent leur énergie de musiciens tels que BB King, Anson Funderburg ou encore Junior Wells.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert du groupe Mad Boys

La Dame du Lac welcomes the Mad Boys for a concert alternating rock’n’roll, blues, funk and swing!

These 5 confirmed artists draw their energy from musicians such as BB King, Anson Funderburg and Junior Wells.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert du groupe Mad Boys Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides