Charmes

concert du groupe Mafia blues

20 Rue de l’écluse Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert gratuit du duo acoustique avec Bruno Criseo (Piano et chant) et Alain Criseo (percussions et choeurs). Le groupe est connu pour mélanger des éléments de blues à d’autres styles musicaux ofrrant ainsi aux spectateurs une expérience musicale unique

Repas à 23 € sur réservation

Buvette sur place

Les personnes extérieures au camping sont les bienvenues.Tout public

0 .

20 Rue de l’écluse Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 36 35 09 accueil@lileauxmillecharmes.fr

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English :

Free concert by acoustic duo Bruno Criseo (piano and vocals) and Alain Criseo (percussion and backing vocals). The group is known for blending elements of blues with other musical styles, offering audiences a unique musical experience

Meal at 23 ? on reservation

Refreshment bar on site

Guests from outside the campsite are welcome.

L’événement concert du groupe Mafia blues Charmes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT EPINAL ET SA REGION