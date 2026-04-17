concert du groupe Mafia blues Charmes
concert du groupe Mafia blues Charmes samedi 16 mai 2026.
Charmes
concert du groupe Mafia blues
20 Rue de l’écluse Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert gratuit du duo acoustique avec Bruno Criseo (Piano et chant) et Alain Criseo (percussions et choeurs). Le groupe est connu pour mélanger des éléments de blues à d’autres styles musicaux ofrrant ainsi aux spectateurs une expérience musicale unique
Repas à 23 € sur réservation
Buvette sur place
Les personnes extérieures au camping sont les bienvenues.Tout public
0 .
20 Rue de l’écluse Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 36 35 09 accueil@lileauxmillecharmes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free concert by acoustic duo Bruno Criseo (piano and vocals) and Alain Criseo (percussion and backing vocals). The group is known for blending elements of blues with other musical styles, offering audiences a unique musical experience
Meal at 23 ? on reservation
Refreshment bar on site
Guests from outside the campsite are welcome.
L’événement concert du groupe Mafia blues Charmes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Charmes (Vosges)
- CONCERT CARITATIF Salle de l’Espée Charmes 25 avril 2026
- Circuit Randoland balades ludiques pour petits et grands à Charmes Charmes Vosges 1 mai 2026
- La Grosse Pierre 11 km Charmes Allier 1 mai 2026
- Sentier « l’ile-sous-Essegney » Charmes Vosges 1 mai 2026
- Boucle patrimoine n°2 Charmes par la voie romaine Charmes Vosges 1 mai 2026