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vide grenier Charmes en Folie rue de Grignon Charmes

vide grenier Charmes en Folie rue de Grignon Charmes dimanche 17 mai 2026.

Lieu : rue de Grignon

Adresse : Maison du Temps Libre

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Charmes

vide grenier Charmes en Folie

rue de Grignon Maison du Temps Libre Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide greniers et animations diverses ( scène ouverte, structure gonflable, jeux..)
Buvette et restauration sur place

Tarifs Exposants 2€ le ML (3 ML minimum) 16€ les 10 ML . Inscription jusqu’au 13/05Tout public
0  .

rue de Grignon Maison du Temps Libre Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 19 18 

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English :

Flea market and various activities (open stage, inflatable structure, games…)
Refreshments and snacks on site

Prices: Exhibitors: 2? per ML (3 ML minimum) 16? per 10 ML . Registration until May 13

L’événement vide grenier Charmes en Folie Charmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION

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