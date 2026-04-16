vide grenier Charmes en Folie rue de Grignon Charmes

Charmes

vide grenier Charmes en Folie

rue de Grignon Maison du Temps Libre Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide greniers et animations diverses ( scène ouverte, structure gonflable, jeux..)

Buvette et restauration sur place

Tarifs Exposants 2€ le ML (3 ML minimum) 16€ les 10 ML . Inscription jusqu’au 13/05Tout public

0 .

rue de Grignon Maison du Temps Libre Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 19 18

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English :

Flea market and various activities (open stage, inflatable structure, games…)

Refreshments and snacks on site

Prices: Exhibitors: 2? per ML (3 ML minimum) 16? per 10 ML . Registration until May 13

L’événement vide grenier Charmes en Folie Charmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION