vide grenier Charmes en Folie rue de Grignon Charmes
vide grenier Charmes en Folie rue de Grignon Charmes dimanche 17 mai 2026.
Charmes
vide grenier Charmes en Folie
rue de Grignon Maison du Temps Libre Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide greniers et animations diverses ( scène ouverte, structure gonflable, jeux..)
Buvette et restauration sur place
Tarifs Exposants 2€ le ML (3 ML minimum) 16€ les 10 ML . Inscription jusqu’au 13/05Tout public
0 .
rue de Grignon Maison du Temps Libre Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 19 18
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English :
Flea market and various activities (open stage, inflatable structure, games…)
Refreshments and snacks on site
Prices: Exhibitors: 2? per ML (3 ML minimum) 16? per 10 ML . Registration until May 13
L’événement vide grenier Charmes en Folie Charmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION
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