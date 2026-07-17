Concert du groupe PLAYERS Iduki Ostatua La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Concert du groupe PLAYERS

Iduki Ostatua 10 Chemin de Maître Jean La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le groupe PLAYERS vous invite à une soirée Rock’n Roll .

Iduki Ostatua 10 Chemin de Maître Jean La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 43 04

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English : Concert du groupe PLAYERS

L’événement Concert du groupe PLAYERS La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque