UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurec-sur-Loire

Concert du groupe Tchoum Histoires musicales nomades Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

vendredi 13 novembre 2026 · Chateau d'Aurec-sur-Loire · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Chateau d'Aurec-sur-Loire
Adresse
37 place de l'église
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

Concert du groupe Tchoum Histoires musicales nomades

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Ce groupe local d’inspiration tzigane vous propose un voyage musical porté par quatre musiciens, voyageurs dans l’âme, mêlant chant, guitare, accordéon et clarinette.
  .

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49  jean-paul.homps@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This local Gypsy-inspired group takes you on a musical journey led by four musicians—travelers at heart—who blend vocals, guitar, accordion, and clarinet.

L’événement Concert du groupe Tchoum Histoires musicales nomades Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)