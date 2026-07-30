Concert du groupe Tchoum Histoires musicales nomades Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Concert du groupe Tchoum Histoires musicales nomades

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Ce groupe local d’inspiration tzigane vous propose un voyage musical porté par quatre musiciens, voyageurs dans l’âme, mêlant chant, guitare, accordéon et clarinette.

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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr

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English :

This local Gypsy-inspired group takes you on a musical journey led by four musicians—travelers at heart—who blend vocals, guitar, accordion, and clarinet.

L’événement Concert du groupe Tchoum Histoires musicales nomades Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène