Informations pratiques

Montpellier

CONCERT DU NOUVEL AN MADE IN USA

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2027-01-01

Date(s) :

2026-12-31 2027-01-01

Pour fêter la nouvelle année, l’Orchestre national Montpellier Occitanie traverse l’Atlantique et célèbre le génie de la musique américaine lyrique, populaire et savante à la fois.

Pour fêter la nouvelle année, l’Orchestre national Montpellier Occitanie traverse l’Atlantique et célèbre le génie de la musique américaine lyrique, populaire et savante à la fois.

Au programme, des pages flamboyantes et inoubliables signées par les plus grands noms du répertoire américain, entre énergie, humour et émotion. La soprano Nombulelo Yende, qui avait ébloui le public montpelliérain la saison dernière, sera de retour aux côtés du baryton Eric Greene. Ils prêteront leur voix aux plus beaux airs, accompagnés par le Chœur de l’Opéra national, sous la baguette enthousiaste de Roderick Cox, directeur musical made in USA qui dirige ce programme comme s’il invitait ses amis à la maison.

Un concert de fête, de couleurs et de rythmes, pour dire au revoir à 2026 et célébrer 2027 en musique.

Durée ±1h20 sans entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English : CONCERT DU NOUVEL AN MADE IN USA

To celebrate the New Year, the Montpellier Occitanie National Orchestra is crossing the Atlantic to celebrate the genius of American music—encompassing opera, popular music, and classical music alike.

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN MADE IN USA Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER