Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Dimanche 2026-12-27 20:00:00

fin : 2026-12-30 22:00:00

Date(s) :

2026-12-27 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31

D’Hollywood à Vienne, l’Orchestre national de Metz Grand Est nous invite à des concerts du Nouvel An réjouissants on peut faire confiance au septième art pour dénicher les plus belles perles de la musique classique, comme le fit Stanley Kubrick dans Orange mécanique avec l’ouverture de La Pie voleuse et Pomp and Circumstance.

John Williams a ajouté au répertoire des cinéphiles une quantité de thèmes mémorables, parmi lesquels celui de Jurassic Park et la Marche d’Indiana Jones. Luchino Visconti nous rapproche de Vienne en empruntant dans Mort à Venise l’Adagietto de la Cinquième Symphonie de Mahler. Et nous y serons complètement avec Mozart et les Strauss père et fils, pour finir, comme il se doit lors des concerts de Nouvel An à Vienne, par la Marche de Radetzky.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

From Hollywood to Vienna, the Metz Grand Est National Orchestra invites us to its joyful New Year’s concerts: We can count on the seventh art to unearth the finest gems of classical music, just as Stanley Kubrick did in *A Clockwork Orange* with the overture to *The Thieving Magpie* and *Pomp and Circumstance*.

John Williams has added a wealth of memorable themes to the film buff’s repertoire, including those from *Jurassic Park* and the *Indiana Jones March*. Luchino Visconti brings us closer to Vienna by incorporating the Adagietto from Mahler’s Fifth Symphony into *Death in Venice*. And we’ll be fully immersed in the world of Mozart and the Strausses—father and son—finishing, as is customary at the Vienna New Year’s Concerts, with the Radetzky March.

L’événement Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ