Concert du Patrimoine, Opéra Orchestre national de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Concert du Patrimoine 18 et 19 septembre Opéra Orchestre national de Montpellier Hérault

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, votre orchestre vous invite à un voyage musical où la tradition rencontre la création.

À la direction, Eduardo Strausser, chef brésilien et directeur musical de l’Orchestre symphonique du Norrlandsoperan, en Suède. Il a déjà collaboré avec de prestigieuses formations, dont l’Orchestre national Montpellier Occitanie.

Le concert s’ouvre avec Lumina de Nina Shekhar, compositrice américaine née en 1995. Cette œuvre explore les contrastes entre clarté et obscurité, timbres éclatants et textures opaques, dans un véritable hommage à la lumière.

La jeune prodige sud-coréenne Sarang Seohyun Kim, plus jeune lauréate, à l’âge de 14 ans, du Concours international de violon Tibor Varga, interprète ensuite le Concerto pour violon n° 3 de Mozart, une œuvre lumineuse au classicisme rayonnant.

Enfin, la Symphonie n° 7 de Prokofiev, composée en 1952, offre un adieu empreint d’une douce mélancolie, dans lequel le compositeur russe revisite avec tendresse les formes classiques.

De Mozart à nos jours, ce programme célèbre le patrimoine musical dans toute sa diversité.

Une rencontre avec les artistes est proposée avant le concert.

Au programme :

Nina Shekhar, née en 1995 : Lumina

Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 : Concerto pour violon n° 3 en sol majeur, KV 216

Sergueï Prokofiev, 1891-1953 : Symphonie n° 7 en do dièse mineur, opus 131

Opéra Orchestre national de Montpellier Place de la Comédie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467601999 http://www.opera-orchestre-montpellier.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/concert-du-patrimoine-2027/ »}] Inauguré en 1888, l’Opéra Comédie se trouve sur la Place de la Comédie. Il abrite deux salles de concerts : la grande salle, dotée de 1000 places et la salle Molière, de 300 places, dont l’accès se fait par la Place Molière, à l’arrière de l’Opéra. En tramway : Lignes 1, 2 – arrêt Comédie et Lignes 3, 4 – arrêt Observatoire. Parking Comédie : 825 places.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, votre Orchestre vous invite à un voyage musical où la tradition rencontre la création.

© OONM