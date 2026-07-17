CONCERT DU PATRIMOINE SHEKHAR • MOZART • PROKOFIEV Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONCERT DU PATRIMOINE SHEKHAR • MOZART • PROKOFIEV

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, votre Orchestre vous invite à un voyage musical où la tradition rencontre la création.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, votre Orchestre vous invite à un voyage musical où la tradition rencontre la création.

À la direction, Eduardo Strausser : ce chef brésilien, directeur musical de l’Orchestre symphonique du Norrlandsoperan en Suède, a déjà collaboré avec de prestigieuses phalanges, dont l’Orchestre national Montpellier Occitanie. Le concert s’ouvre sur Lumina de Nina Shekhar, compositrice américaine née en 1995 qui explore ici les contrastes entre clarté et obscurité, entre timbres éclatants et textures opaques un hommage à la lumière.

Puis voici la jeune prodige sud‑coréenne Sarang Seohyun Kim, plus jeune lauréate, à 14 ans du Concours international Tibor Varga.

Elle interprète le Concerto pour violon n°3 de Mozart, œuvre lumineuse d’un classicisme rayonnant. Enfin, la Symphonie n°7 de Prokofiev (1952) offre un adieu empreint d’une douce mélancolie, où le compositeur russe revisite avec tendresse les formes classiques. De Mozart à nos jours, un programme qui célèbre le patrimoine musical dans toute sa diversité.

Au Programme

Nina Shekhar (*1995)

Lumina

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Concerto pour violon n°3 en sol majeur KV 216

Sergueï Prokofiev (1891 – 1953)

Symphonie n°7 en do dièse mineur opus 131

Durée ±1h10 sans entracte

Tarif unique 16€ .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, your orchestra invites you %E0 on a musical journey where tradition meets innovation.

L’événement CONCERT DU PATRIMOINE SHEKHAR • MOZART • PROKOFIEV Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER