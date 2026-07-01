UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Marcelin-de-Cray

Concert du Petit ensemble baroque du clunisois, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray

samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Cray · Saint-Marcelin-de-Cray

Concert du Petit ensemble baroque du clunisois, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hameau de Cray
Adresse
place de l'église de Cray, 71460 Saint-Marcelin de Cray
Ville
71460 Saint-Marcelin-de-Cray
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Participation à la discrétion de chacun

Concert du Petit ensemble baroque du clunisois Samedi 19 septembre, 18h30 Hameau de Cray Saône-et-Loire

Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Rendez-vous à18h à l’Hameau de Cray pour un concert du Petit ensemble baroque du clunisois (viole de gambe, théorbe, clavecin, traverso) !

Hameau de Cray place de l’église de Cray, 71460 Saint-Marcelin de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/groups/393689085698404/ Eglise romane du hameau de Cray Parking, petite restauration
18h Concert du Petit ensemble baroque du clunisois (viole de gambe, théorbe, clavecin, traverso)

© Michel Coluni

À voir aussi à Saint-Marcelin-de-Cray (Saône-et-Loire)