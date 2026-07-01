Concert du Petit ensemble baroque du clunisois, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Cray · Saint-Marcelin-de-Cray
Informations pratiques
Concert du Petit ensemble baroque du clunisois Samedi 19 septembre, 18h30 Hameau de Cray Saône-et-Loire
Participation à la discrétion de chacun
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Rendez-vous à18h à l’Hameau de Cray pour un concert du Petit ensemble baroque du clunisois (viole de gambe, théorbe, clavecin, traverso) !
Hameau de Cray place de l’église de Cray, 71460 Saint-Marcelin de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/groups/393689085698404/ Eglise romane du hameau de Cray Parking, petite restauration
18h Concert du Petit ensemble baroque du clunisois (viole de gambe, théorbe, clavecin, traverso)
© Michel Coluni
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