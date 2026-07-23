Informations pratiques

Château-Chervix

Concert du quatuor à cordes Carré de dames

Eglise Saint-Sylvain Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de l’animation des marchés de la Tour, un concert sera organisé le vendredi 7 août à 19h30 à l’église de Château-Chervix .

Traversant un répertoire classique, moderne, de variété et de musique de films, venez assister à la représentation du quatuor professionnel Carré de Dames qui saura faire résonner ces classiques dans notre église communale.

Prix libre au chapeau (don recommandé entre 8 et 10€ par personne). Possibilité de réserver une place en appelant le 0648538995. .

Eglise Saint-Sylvain Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 53 89 95

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English : Concert du quatuor à cordes Carré de dames

L’événement Concert du quatuor à cordes Carré de dames Château-Chervix a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne