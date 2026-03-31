Concert du Quatuor A’dam, Église Saint-Étienne, Le Blanc

Informations pratiques

Concert du Quatuor A’dam Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Étienne Indre

Limité à 100 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

A l’occasion des JEP 2026 et en ouverture de saison culturelle 26-27, la ville du Blanc accueille le Quatuor A’dam avec son programme Spirituals.

Dans ce programme, la spiritualité s’illustre sous des formes très diverses : gospels entraînants, recueillement extrême des Petites Prières de Poulenc, motets très épurés de Victoria évoquant la Passion du Christ, universalité du texte de Pefect day de Lou Reed ou même sous la forme d’un pardon au cœur de la Bretagne…

Réservation conseillée.

Église Saint-Étienne Place des Récollets, 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

A l’occasion des JEP 2026 et en ouverture de saison culturelle 26-27, la ville du Blanc accueille le Quatuor A’dam avec son programme Spirituals.

©Sorin Dumitrascu