Le Blanc

Concert du Quatuor A’dam (JEP 2026)

Rue de l’église Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et en ouverture de la saison culturelle 26-27, la ville du Blanc accueille le Quatuor A’dam avec son programme Spirituals.

Dans ce programme, la spiritualité s’illustre sous des formes très diverses gospels entrainants, recueillement extrême des Petites Prières de Poulenc, motets très épurés de Victoria évoquant la Passion du Christ, universalité du texte de Pefect day de Lou Reed ou même sous la forme d’un pardon au cœur de la Bretagne… 16 .

Rue de l’église Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

The town of Le Blanc is organizing a series of events as part of its Summer in Le Blanc program and the European Heritage Days.

L’événement Concert du Quatuor A’dam (JEP 2026) Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne