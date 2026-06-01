Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche samedi 20 juin 2026.

Gissey-sur-Ouche

Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain a le plaisir de vous convier au Concert exceptionnel à Gissey-sur-Ouche,

en parallèle de l’exposition De geste(s) de forme(s) Couleurs Latines

Le 20 juin 2026 à 20h

Quatuor de Guitares

Olivier Pelmoine

Rafael Hernandez Duarte

Delphine Coulon

François Piazza

Le QUAI 180

Plan de Saint Thaux

180 Chemin de Champagne 21410 Gissey-sur-Ouche

Prix 12 €, tarif normal

10 € tarif réduit (enfants et étudiants, autres sur carte spécifique)

Réservation souhaitée contact@lequai180.com /+33 06 09 85 25 54

www.lequai180.com

Buvette et tapas sur place .

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 85 25 54 contact@lequai180.com

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English : Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines

L’événement Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouche et Montagne