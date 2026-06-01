Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche

Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le QUAI 180 lieu d’art contemporain

Adresse : 180 chemin de Champagne

Ville : 21410 Gissey-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Gissey-sur-Ouche

Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain a le plaisir de vous convier au Concert exceptionnel à Gissey-sur-Ouche,
en parallèle de l’exposition De geste(s) de forme(s) Couleurs Latines

Le 20 juin 2026 à 20h
Quatuor de Guitares
Olivier Pelmoine
Rafael Hernandez Duarte
Delphine Coulon
François Piazza

Le QUAI 180
Plan de Saint Thaux
180 Chemin de Champagne 21410 Gissey-sur-Ouche
Prix 12 €, tarif normal
10 € tarif réduit (enfants et étudiants, autres sur carte spécifique)
Réservation souhaitée contact@lequai180.com /+33 06 09 85 25 54

www.lequai180.com
Buvette et tapas sur place   .

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 85 25 54  contact@lequai180.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines

L’événement Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouche et Montagne

À voir aussi à Gissey-sur-Ouche (Côte-d'Or)