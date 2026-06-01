Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche
Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche samedi 20 juin 2026.
Gissey-sur-Ouche
Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines
Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le QUAI 180 lieu d’art contemporain a le plaisir de vous convier au Concert exceptionnel à Gissey-sur-Ouche,
en parallèle de l’exposition De geste(s) de forme(s) Couleurs Latines
Le 20 juin 2026 à 20h
Quatuor de Guitares
Olivier Pelmoine
Rafael Hernandez Duarte
Delphine Coulon
François Piazza
Le QUAI 180
Plan de Saint Thaux
180 Chemin de Champagne 21410 Gissey-sur-Ouche
Prix 12 €, tarif normal
10 € tarif réduit (enfants et étudiants, autres sur carte spécifique)
Réservation souhaitée contact@lequai180.com /+33 06 09 85 25 54
www.lequai180.com
Buvette et tapas sur place .
Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 85 25 54 contact@lequai180.com
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English : Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines
L’événement Concert du Quatuor de Guitares Couleurs Latines Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouche et Montagne
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