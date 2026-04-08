Saint-Paul-de-Vence

Concert du Quatuor Modigliani & Edgard Moreau

Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Festival Classique & Jazz accueille le Quatuor Modigliani & Edgard Moreau, place de la Courtine.

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Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

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English :

The Classique & Jazz Festival welcomes the Quatuor Modigliani & Edgard Moreau, place de la Courtine.

L’événement Concert du Quatuor Modigliani & Edgard Moreau Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence