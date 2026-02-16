Concert du Rotary Club Moulins
Concert du Rotary Club Moulins dimanche 15 mars 2026.
Concert du Rotary Club
Eglise du Sacré-coeur Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-15 15:30:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Concert Maitrise SAINT-MARC LES CHORISTES
Une organisation du Rotary Club Moulins-Yzeure avec le concours de l’Académie musicale SAINT-MARC au profit d’une association locale développant le Handisport.
Eglise du Sacré-coeur Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes rotarymoulins@gmail.com
Concert Maitrise SAINT-MARC LES CHORISTES
Organized by the Rotary Club Moulins-Yzeure with the support of the Académie musicale SAINT-MARC, in aid of a local Handisport association.
