Concert du stage CMF21 Route de Franche-Comté Seurre
jeudi 6 août 2026 · Route de Franche-Comté · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Concert du stage CMF21
Route de Franche-Comté Musée de plein air de l’Etang Rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-08
Le concert du stage CMF21 vous accueille le jeudi 6 aout à partir de 19h au musée de plein air de l’Etang Rouge pour des ateliers et une démonstration de classes d’instruments.
Et le samedi 8 aout à partir de 17h au gymnase Berbey à Seurre pour des ateliers, un barbecue, des animations musicales, et un concert de fin de stage. .
Route de Franche-Comté Musée de plein air de l’Etang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 69 43 80 julia.martel@rivesdesaone.fr
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English :
L’événement Concert du stage CMF21 Seurre a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Rives de Saône
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