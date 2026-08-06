Concert du stage CMF21 Route de Franche-Comté Seurre

Informations pratiques

Seurre

Concert du stage CMF21

Route de Franche-Comté Musée de plein air de l’Etang Rouge Seurre Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-08

Le concert du stage CMF21 vous accueille le jeudi 6 aout à partir de 19h au musée de plein air de l’Etang Rouge pour des ateliers et une démonstration de classes d’instruments.

Et le samedi 8 aout à partir de 17h au gymnase Berbey à Seurre pour des ateliers, un barbecue, des animations musicales, et un concert de fin de stage. .

Route de Franche-Comté Musée de plein air de l’Etang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 69 43 80 julia.martel@rivesdesaone.fr

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English :

L’événement Concert du stage CMF21 Seurre a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Rives de Saône