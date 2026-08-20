UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Concert du trio Évasion Celtique, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de maître "La Belle Etoile" · Saintes

Concert du trio Évasion Celtique, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de maître "La Belle Etoile"
Adresse
20 rue Saint Eutrope, 17100 Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sur réservation. 50 personnes maximum.

Concert du trio Évasion Celtique Samedi 19 septembre, 20h00 Maison de maître « La Belle Etoile » Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Évasion celtique au cœur des musiques traditionnelles.

Voix, guitare et harpe vous invitent à un voyage musical au Théâtre de verdure de La Belle Étoile.

Maison de maître « La Belle Etoile » 20 rue Saint Eutrope, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 08 07 41 92 http://www.belle-etoile-saintes.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 07 41 92 »}] Maison de maître du 18e siècle, La Belle Etoile abrite une constellation d’activités (5 chambres d’hôtes, salon de thé et oasis de créateurs, 2 espaces bien-être, 1 grand jardin) Rue Saint-Eutrope gratuite ; parking de la basilique ; parking derrière la basilique
Evasion celtique au cœur des musiques traditionnelles,

©CécileBersegeay

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)