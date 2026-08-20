Concert du trio Évasion Celtique, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes

Informations pratiques

Concert du trio Évasion Celtique Samedi 19 septembre, 20h00 Maison de maître « La Belle Etoile » Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Évasion celtique au cœur des musiques traditionnelles.

Voix, guitare et harpe vous invitent à un voyage musical au Théâtre de verdure de La Belle Étoile.

Maison de maître « La Belle Etoile » 20 rue Saint Eutrope, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 08 07 41 92 http://www.belle-etoile-saintes.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 07 41 92 »}] Maison de maître du 18e siècle, La Belle Etoile abrite une constellation d’activités (5 chambres d’hôtes, salon de thé et oasis de créateurs, 2 espaces bien-être, 1 grand jardin) Rue Saint-Eutrope gratuite ; parking de la basilique ; parking derrière la basilique

Evasion celtique au cœur des musiques traditionnelles,

©CécileBersegeay