Concert du Trio GLINKA, Chapelle de Beaulieu, Morancé

Informations pratiques

Concert du Trio GLINKA Samedi 19 septembre, 18h00 Chapelle de Beaulieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Musique classique.

Chapelle de Beaulieu Chemin de tredo 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 43 67 30 https://morance.fr/

Musique classique.

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