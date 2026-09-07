AGENDA · Morancé
Concert du Trio GLINKA, Chapelle de Beaulieu, Morancé
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Beaulieu · Morancé
Informations pratiques
Concert du Trio GLINKA Samedi 19 septembre, 18h00 Chapelle de Beaulieu Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Musique classique.
Chapelle de Beaulieu Chemin de tredo 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 43 67 30 https://morance.fr/
Musique classique.
©mairie de Morancé
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