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Concert du Trio GLINKA, Chapelle de Beaulieu, Morancé

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Beaulieu · Morancé

Concert du Trio GLINKA, Chapelle de Beaulieu, Morancé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Beaulieu
Adresse
Chemin de tredo 69480 Morancé
Ville
69480 Morancé
Département
Rhône

Concert du Trio GLINKA Samedi 19 septembre, 18h00 Chapelle de Beaulieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Musique classique.

Chapelle de Beaulieu Chemin de tredo 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 43 67 30 https://morance.fr/
Musique classique.

©mairie de Morancé

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