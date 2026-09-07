AGENDA · Morancé
Visite de la source de Fontjards, Source de Fontjards, Morancé
samedi 19 septembre 2026 · Source de Fontjards · Morancé
Informations pratiques
Visite de la source de Fontjards 19 et 20 septembre Source de Fontjards Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Visite de la source de Fontjards.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Source de Fontjards 750 chemin de fontjards 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la source de Fontjards.
©mairiedemorancé
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