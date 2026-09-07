Visite de la source de Fontjards, Source de Fontjards, Morancé

Informations pratiques

Visite de la source de Fontjards 19 et 20 septembre Source de Fontjards Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Visite de la source de Fontjards.

Possibilité de pique-niquer sur place.

Source de Fontjards 750 chemin de fontjards 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la source de Fontjards.

©mairiedemorancé