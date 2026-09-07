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Visite de la source de Fontjards, Source de Fontjards, Morancé

samedi 19 septembre 2026 · Source de Fontjards · Morancé

Visite de la source de Fontjards, Source de Fontjards, Morancé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Source de Fontjards
Adresse
750 chemin de fontjards 69480 Morancé
Ville
69480 Morancé
Département
Rhône

Visite de la source de Fontjards 19 et 20 septembre Source de Fontjards Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Visite de la source de Fontjards.
Possibilité de pique-niquer sur place.

Source de Fontjards 750 chemin de fontjards 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la source de Fontjards.

©mairiedemorancé

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