Concert du trio PowerCover Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.

Jard-sur-Mer

Concert du trio PowerCover

Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06 23:00:00

Date(s) :

2026-07-06

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Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Concert du trio PowerCover Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral