Concert Du vent dans les cordes, Kammerorchester Basel, Fazil Say, Lucienne Renaudin Vary L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert Du vent dans les cordes, Kammerorchester Basel, Fazil Say, Lucienne Renaudin Vary

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-16 20:00:00

fin : 2027-02-16 22:00:00

Date(s) :

2027-02-16

L’affiche fait rêver. D’un côté, le maître du clavier d’aujourd’hui, Fazil Say ; de l’autre, l’experte de la trompette, Lucienne Renaudin Vary.

Perpétuant la fastueuse tradition des interprètes-compositeurs, le pianiste imagine pour sa consœur une nouvelle pièce de concert. Les deux musiciens embrasent ensuite le Concerto pour piano n°1 de Shostakovitch. Dans ce joyau radieux, la trompette tisse avec le piano un dialogue euphorisant, tantôt énergique, tantôt humoristique et acide. L’excellent Orchestre de Chambre de Bâle conclut ce programme plein de sève avec la Sérénade pour cordes, hommage aux danses populaires de Bohème que Dvorák offrit à son épouse en cadeau de mariage.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

The lineup is a dream come true. On one side, today’s master of the keyboard, Fazil Say; on the other, trumpet virtuoso Lucienne Renaudin Vary.

Carrying on the glorious tradition of composer-performers, the pianist has composed a new concert piece for his colleague. The two musicians then set Shostakovich’s Piano Concerto No. 1 ablaze. In this radiant gem, the trumpet weaves an exhilarating dialogue with the piano—by turns energetic, humorous, and biting. The excellent Basel Chamber Orchestra concludes this vibrant program with the Serenade for Strings, a tribute to the folk dances of Bohemia that DvořákE1k gave to his wife as a wedding gift.

L’événement Concert Du vent dans les cordes, Kammerorchester Basel, Fazil Say, Lucienne Renaudin Vary Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ