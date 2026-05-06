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concert du Wonder Brass Quartet – parvis de l’Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Alfortville

concert du Wonder Brass Quartet – parvis de l’Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Alfortville

concert du Wonder Brass Quartet – parvis de l’Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Alfortville dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville

Adresse : Parvis François Mitterrand

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>accès libre</p>

Au travers d’un répertoire éclectique, mêlant compositions et arrangements originaux, aux influences jazz, funk et latines, les musiciennes du Wonder Brass Quartet jouent une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique.

Le temps d’un concert, elles partagent avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquées avec humour.

Wonder Brass Quartet délibérément féminin
Le samedi 06 juin 2026
de 21h00 à 22h00
gratuit

accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand  94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/


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