concert du Wonder Brass Quartet – parvis de l’Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Alfortville

Au travers d’un répertoire éclectique, mêlant compositions et arrangements originaux, aux influences jazz, funk et latines, les musiciennes du Wonder Brass Quartet jouent une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique.

Le temps d’un concert, elles partagent avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquées avec humour.

Wonder Brass Quartet délibérément féminin

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 22h00

gratuit

accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand 94140 Alfortville

https://www.alfortville.fr/



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