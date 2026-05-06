concert du Wonder Brass Quartet – parvis de l’Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Alfortville
concert du Wonder Brass Quartet – parvis de l’Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Alfortville dimanche 7 juin 2026.
Au travers d’un répertoire éclectique, mêlant compositions et arrangements originaux, aux influences jazz, funk et latines, les musiciennes du Wonder Brass Quartet jouent une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique.
Le temps d’un concert, elles partagent avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquées avec humour.
Wonder Brass Quartet délibérément féminin
Le samedi 06 juin 2026
de 21h00 à 22h00
gratuit
accès libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
Parvis François Mitterrand, Hôtel de Ville Parvis François Mitterrand 94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/
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