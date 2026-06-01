CONCERT DULCE PASSEGGIATA PAR L’ENSEMBLE LES SACQUEBOUTIERS, CUIVRES ANCIENS DE TOULOUSE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CONCERT DULCE PASSEGGIATA PAR L’ENSEMBLE LES SACQUEBOUTIERS, CUIVRES ANCIENS DE TOULOUSE

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Depuis leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse se consacrent à la redécouverte de la pratique des cuivres anciens et du vaste répertoire de la Renaissance, âge d’or de leurs instruments.

Sélectionnés comme Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique Classique 2008, ils ont collaboré avec les ensembles les plus prestigieux pour interpréter des répertoires allant de la Renaissance à Mozart Hesperion XXI, Les Arts Florissants, La Chapelle Royale, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy…

DULCE PASSEGGIATA

Grégory Daltin, accordéon Daniel Lassalle, sacqueboute Benoît Albert, guitare.

Entre passé et présent, de l’Andalousie à la Sicile, cette Passeggiatta ( promenade en italien) musicale nous offre une balade des plus audacieuses C’est avec une grande finesse et une pointe d’espièglerie, que ces trois virtuoses prennent plaisir à marier leurs instruments de prédilection, avec le public comme témoin de cérémonie.

C’est un programme conçu comme un voyage à travers les musiques d’Espagne et d’Italie un boléro en bandit, une tarentelle par-là, la douceur d’une cancion, le tout abondamment arrosé de folia. Nous parlons ici de douceurs de Murcia, de Monteverdi et ses complices, de Sanz, ou encore de Marin et Lully.

Nos trois maîtres de cérémonie nous invitent à ce banquet festif où l’humour et l’improvisation se tailleront la part belle.

Réservation obligatoire .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Since their foundation in 1976, Les Sacqueboutiers, Toulouse?s early brass ensemble, has been dedicated to the rediscovery of early brass playing and the vast repertoire of the Renaissance, the golden age of their instruments.

L’événement CONCERT DULCE PASSEGGIATA PAR L’ENSEMBLE LES SACQUEBOUTIERS, CUIVRES ANCIENS DE TOULOUSE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE