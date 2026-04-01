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Concert d’un ensemble vocal, Abbatiale Saint Serge, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Saint Serge · Angers

Concert d’un ensemble vocal, Abbatiale Saint Serge, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbatiale Saint Serge
Adresse
place du Chanoine Bachelot
Ville
49006 Angers
Département
Maine-et-Loire

Concert d’un ensemble vocal 19 et 20 septembre Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert d’un ensemble vocal à écouter sous les voûtes millénaires de cet édifice historique à l’acoustique divine proposé par les chorales Myriade (direction Katia Guichaoua) et Vox Campus (Direction Olivier Villeretet).

Abbatiale Saint Serge place du Chanoine Bachelot Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://stantoinestserge.diocese49.org/ Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle
Concert d’un ensemble vocal à écouter sous les voûtes millénaires de cet édifice historique à l’acoustique divine proposé par les chorales Myriade (direction Katia Guichaoua) et Vox Campus (Direction…

©Garcia Benito

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