Concert d’un ensemble vocal, Abbatiale Saint Serge, Angers

Informations pratiques

Concert d’un ensemble vocal 19 et 20 septembre Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert d’un ensemble vocal à écouter sous les voûtes millénaires de cet édifice historique à l’acoustique divine proposé par les chorales Myriade (direction Katia Guichaoua) et Vox Campus (Direction Olivier Villeretet).

Abbatiale Saint Serge place du Chanoine Bachelot Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://stantoinestserge.diocese49.org/ Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle

Concert d’un ensemble vocal à écouter sous les voûtes millénaires de cet édifice historique à l’acoustique divine proposé par les chorales Myriade (direction Katia Guichaoua) et Vox Campus (Direction…

©Garcia Benito