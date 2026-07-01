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AGENDA · Cholet

Concert Duo Arcadie Cholet

dimanche 19 juillet 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Parv. Jean-Paul II, 49300 Cholet
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Concert Duo Arcadie

Parv. Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Le Duo Arcadie vous invite à une parenthèse musicale placée sous le signe de la rêverie et de l’élégance dans l’Eglise de Notre-Dame de Cholet   .

Parv. Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 02 46 61  marinette.guedon@gmail.com

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English :

L’événement Concert Duo Arcadie Cholet a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais

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