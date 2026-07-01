AGENDA · Cholet
Concert Duo Arcadie Cholet
dimanche 19 juillet 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Concert Duo Arcadie
Parv. Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Duo Arcadie vous invite à une parenthèse musicale placée sous le signe de la rêverie et de l’élégance dans l’Eglise de Notre-Dame de Cholet .
Parv. Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 02 46 61 marinette.guedon@gmail.com
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English :
L’événement Concert Duo Arcadie Cholet a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais
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