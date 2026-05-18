1ère partie

« Oups Duo contemporain aux effets extra-ordinaires pour violoncelles » avec Frédéric Borsarello et Paul Colomb

Frédéric Borsarello a composé la pièce OUPS Duo contemporain aux effets extra-ordinaires pour violoncelles (Ed. Combre), dont la genèse revient à Barbara Boccoli (professeure de violoncelle), spécialement pour des élèves des écoles de musique du Moulin à sons de Loudéac, de l’École de Musique Danse et Théâtre du Kreiz Breizh et de l’école de musique du Pays du Roi Morvan. Il interprètera sa partition avec Paul Colomb, dans un duo spécialement formé pour l’occasion. Formé par les célèbres Paul Tortelier et Maurice Gendron au Conservatoire National Supérieur de Paris, Frédéric Borsarello est un pilier dans le monde du violoncelle.

2e partie

La vie d’après – Concert Duo Brady

Duo de violoncelles jazz / musiques actuelles

Il faut beaucoup de travail et de talent pour donner une telle impression de liberté. (Jazz Magazine).

Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations ludiques est progressivement né le Duo Brady, tissé de poésie, d’élégance et d’une certaine malice. Après un premier album remarquable de finesse (Plaines, 2020), ils ont puisé dans la science-fiction pour imaginer La Vie d’après, un répertoire en forme de rêverie sur nos futurs possibles. Chaque morceau correspond à un scénario fantastique : contempler les premiers humains boire un verre sur Mars, vivre dans un état totalitaire, danser en boîte de nuit parmi les androïdes… Tout ce qui faisait déjà la saveur du duo — la rondeur lyrique, l’improvisation virtuose, l’évidence du dialogue — est augmenté d’une dimension nouvelle, inspirée par la techno acoustique (Cabaret contemporain), le rock progressif (Godspeed You! Black Emperor) et la pop contemplative (London Grammar). Les deux violoncellistes opèrent un tournant vers les musiques actuelles via des modes de jeux empruntés au synthé et aux machines, auxquels s’ajoutent des éléments de chorégraphie. Poussant les instruments dans leurs retranchements, ils transforment la scène en laboratoire, et font cohabiter une certaine mélancolie pop avec l’espoir et la fête. Dans La Vie d’après, place au corps, à la danse et à la transe, comme pour avancer ensemble sur les allées d’un avenir incertain. © Raphaëlle Tchamitchian.

Le Duo Brady est lauréat Jazz Migration 2025.

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·nes émergent·es de jazz et musiques improvisées porté parAJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de la SPPF, et de l’Institut Français.

– 20h (ouverture du salon des miroirs dès 19h30)

– Tout public

– Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles