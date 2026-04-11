Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Duo Bulle

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Concert Duo Bulle

Concert duo bulle à 15h (violoncelle et accordéon pour un moment suspendu) .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Duo Bulle concert

L’événement Concert Duo Bulle Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD