Concert Duo Zinc à Sète Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Duo Zinc à Sète Vieilles-Maisons-sur-Joudry vendredi 8 mai 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Duo Zinc à Sète
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert Duo Zinc à Sète + apéro
Concert duo Zinc à Sète à 19h. Reprises revisitées de Brassens Jazz, bossa, musette, rock. Apéro coucher du soleil de 18h à 22h .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Duo Zinc concert in Sète + aperitif
L’événement Concert Duo Zinc à Sète Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
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