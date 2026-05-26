Concert Duo chanson guinguette Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert Duo chanson guinguette

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Marie Cheyenne et Hélène Le Gros envoient tout valser !

Ça gouaille en français

Ça tiraille la guitare

Ça poésie en soufflet

Ça fantaisie en espoir

Ça milite en paroles

Ça palpite en bouton

Quand la flûte console

Ça musette en chanson

Hélène promène ses rengaines qui désenchainent

Marie sort ses idéaux qui cassent les barreaux

À deux, elles envoient tout valser

Viens, ça va bien se passer !

Hélène Le Gros (accordéon et chant)

Marie Cheyenne (guitare, flûte traversière et chant)

Compositions et reprises en français .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Concert Duo chanson guinguette La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44