Concert Duo chanson guinguette Place du marché La Turballe
Concert Duo chanson guinguette Place du marché La Turballe jeudi 28 mai 2026.
La Turballe
Concert Duo chanson guinguette
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Marie Cheyenne et Hélène Le Gros envoient tout valser !
Ça gouaille en français
Ça tiraille la guitare
Ça poésie en soufflet
Ça fantaisie en espoir
Ça milite en paroles
Ça palpite en bouton
Quand la flûte console
Ça musette en chanson
Hélène promène ses rengaines qui désenchainent
Marie sort ses idéaux qui cassent les barreaux
À deux, elles envoient tout valser
Viens, ça va bien se passer !
Hélène Le Gros (accordéon et chant)
Marie Cheyenne (guitare, flûte traversière et chant)
Compositions et reprises en français .
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Duo chanson guinguette La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Let’s talk english Café-épicerie Le Plan B La Turballe 26 mai 2026
- Le Café d’Anita Place du marché La Turballe 26 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 27 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 27 mai 2026
- Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe 27 mai 2026