Concert Duo Corneline Place de l’église Béost

Informations pratiques

Béost

Concert Duo Corneline

Place de l’église Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Flûte à bec et orgue Pauline Cazier et Sébastien Maigne unissent leurs timbres dans une alliance sonore délicate et raffinée, pour un voyage musical entre grâce et profondeur. .

Place de l’église Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 86 70

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English : Concert Duo Corneline

L’événement Concert Duo Corneline Béost a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées