Concert Duo Corneline Place de l’église Béost
vendredi 7 août 2026 · Place de l'église · Béost
Informations pratiques
Béost
Concert Duo Corneline
Place de l’église Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Flûte à bec et orgue Pauline Cazier et Sébastien Maigne unissent leurs timbres dans une alliance sonore délicate et raffinée, pour un voyage musical entre grâce et profondeur. .
Place de l’église Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 86 70
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English : Concert Duo Corneline
L’événement Concert Duo Corneline Béost a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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