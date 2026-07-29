UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béost

Concert Duo Corneline Place de l’église Béost

vendredi 7 août 2026 · Place de l'église · Béost

Concert Duo Corneline Place de l’église Béost

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Château de Béost
Ville
64440 Béost
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Béost

Concert Duo Corneline

Place de l’église Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Flûte à bec et orgue Pauline Cazier et Sébastien Maigne unissent leurs timbres dans une alliance sonore délicate et raffinée, pour un voyage musical entre grâce et profondeur.   .

Place de l’église Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 86 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Duo Corneline

L’événement Concert Duo Corneline Béost a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Béost (Pyrénées-Atlantiques)