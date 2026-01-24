Concert Duo Racine Eglise Béost
mardi 4 août 2026 · Eglise · Béost
Informations pratiques
Béost
Concert Duo Racine
Eglise 9 Place de l’Église Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Violoniste à l’Opéra de Paris, pianiste à l’Orchestre National de France, Pierre Martel et Vincent Minnazzoli réunissent leurs univers dans un programme aussi généreux qu’éclectique. De la virtuosité flamboyante de Corelli et Kreisler à la tendresse de Fauré et Massenet, de la fièvre des danses de Dvořák et Brahms au vertige du Czardas de Monti… .
Eglise 9 Place de l’Église Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 12 18 20
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English : Concert Duo Racine
L’événement Concert Duo Racine Béost a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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