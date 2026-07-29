Concert Leïla Zitouni Tour de chant Place de l’église Béost

Informations pratiques

Béost

Concert Leïla Zitouni Tour de chant

Place de l’église Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Avec sa voix et sa harpe celtique, Leïla vous enveloppe de finesse et de douceur dans un voyage musical tout en grâce, de la poésie orientale aux rivages d’Occident. Un moment délicat et envoûtant, pour les oreilles et bien au-delà. .

Place de l’église Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 99 00 96

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English : Concert Leïla Zitouni Tour de chant

L’événement Concert Leïla Zitouni Tour de chant Béost a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées