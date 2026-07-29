Concert Leïla Zitouni Tour de chant Place de l’église Béost
vendredi 21 août 2026 · Place de l'église · Béost
Informations pratiques
Béost
Concert Leïla Zitouni Tour de chant
Place de l’église Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Avec sa voix et sa harpe celtique, Leïla vous enveloppe de finesse et de douceur dans un voyage musical tout en grâce, de la poésie orientale aux rivages d’Occident. Un moment délicat et envoûtant, pour les oreilles et bien au-delà. .
Place de l’église Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 99 00 96
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English : Concert Leïla Zitouni Tour de chant
L’événement Concert Leïla Zitouni Tour de chant Béost a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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