Concert « Duo Deuterus » : polyphonies latines et Amour courtois, Église orthodoxe Saint-Serge, Paris

Informations pratiques

Concert « Duo Deuterus » : polyphonies latines et Amour courtois Dimanche 20 septembre, 16h30 Église orthodoxe Saint-Serge Paris

Limité à 100 personnes sous l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre 2026

16h30-17h30: concert (dans la salle sous l’église)

« Duo Deuterus », Adrien Daussy et Bilal Naji, chant et harpe celtique

Polyphonies latines XI-XIII siècles, Amour courtois XIII-XIV siècles

Église orthodoxe Saint-Serge 93 rue de Crimée 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France https://saint.serge.fr La colline Saint-Serge forme un ensemble (plusieurs bâtiments et jardins) situé au 93 rue de Crimée, avec un accès secondaire rue Meynadier, à Paris dans le 19ème arrondissement.

Les jardins, ouverts au public, sont entretenus par une association de jardiniers, en relation avec la direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE) de la ville de Paris. Les sujets végétaux sont remarquables : vignes, rosiers, végétation arbustive, fleurs, sujets plantés adultes, etc. C’est une part de nature absolument préservée et richement diversifiée.

Parmi les bâtiments, on compte surtout l’église orthodoxe Saint-Serge et une ancienne usine de cierges, qui remontent à la fin du 19ème siècle. Ces deux bâtiments sont frappés d’une servitude « patrimoine bâti à protéger » au niveau du PLU de la ville de Paris.

L’église actuelle a remplacé un ancien temple protestant luthérien construit à la fin du 19ème siècle, lors de l’acquisition de ce bien en 1924 (vente aux enchères). C’est un établissement cultuel unique, avec ses fresques, ses icônes, ses deux

iconostases, ses deux autels, son mobilier, etc. Tout a été réalisé et exécuté suivant le style iconographique russe, pur et éloigné de tout effet de mode, des 14ème et 15ème siècles.

Nous avons demandé à la Région Ile de France d’obtenir le label « patrimoine d’intérêt régional » ou PIR.

Nous avons demandé, également, au ministère de la culture une inscription de l’église sur l’inventaire des monuments historiques.

Cet ensemble a reçu le titre « architecture contemporaine remarquable » ou ACR.

Dans ce lieu, cohabitent : une paroisse orthodoxe, un institut supérieur de théologie et des résidents logés dans un bâtiment à usage collectif d’habitation.. Station de métro: Laumière (ligne 5)

Concert « Duo Deuterus »

©Stéphane Asseline-Conseil Régional d’Ile-de-France