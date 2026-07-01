UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mialet

Concert : “Duo di Giusto”, Temple de Mialet, Mialet

mercredi 22 juillet 2026 · Temple de Mialet · Mialet

Concert : “Duo di Giusto”, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Temple de Mialet
Adresse
17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet
Ville
30140 Mialet
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert : “Duo di Giusto” Mercredi 22 juillet, 20h30 Temple de Mialet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]
Au piano et à la guitare, père et fils revisitent la musique argentine.

À voir aussi à Mialet (Gard)