Concert : “Duo di Giusto”, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Concert : “Duo di Giusto” Mercredi 22 juillet, 20h30 Temple de Mialet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]

Au piano et à la guitare, père et fils revisitent la musique argentine.