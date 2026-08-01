Concert — Duo d’un Instant Villa La Sablonnière Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Concert — Duo d’un Instant

Villa La Sablonnière 1 Rue Croix Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Duo d’un Instant, David Saunier au piano et Amandine Guillopé au violon, interprète Dvořák, Liszt, Saint-Saëns, Fauré, Massenet et Lili Boulanger à la villa La Sablonnière , face à la mer. Entrée libre.

Face à la mer, la villa La Sablonnière ouvre ses portes le temps d’une soirée musicale. Le Duo d’un Instant, formé par David Saunier au piano et Amandine Guillopé au violon, y proposera un programme composé d’œuvres pour violon et piano ainsi que de pièces pour piano seul.

Le répertoire traverse le romantisme et la musique française Anton Dvořák, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Jules Massenet et Lili Boulanger. Un parcours qui mêle grandes pages du répertoire et compositions plus intimes, dans le cadre chaleureux d’une villa trouvillaise.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques

Date samedi 22 août 2026

Horaire à partir de 18 h

Lieu villa La Sablonnière , 1, rue Croix, 14360 Trouville-sur-Mer (entrée face à la mer)

Interprètes David Saunier (piano) et Amandine Guillopé (violon)

Tarif entrée libre .

Villa La Sablonnière 1 Rue Croix Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Concert — Duo d’un Instant

The Duo d’un Instant, featuring David Saunier on piano and Amandine Guillopé on violin, will perform works by Dvořák, Liszt, Saint-Saëns, Fauré, Massenet and Lili Boulanger at the ‘La Sablonnière’ villa, overlooking the sea. Free admission.

L’événement Concert — Duo d’un Instant Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Trouville