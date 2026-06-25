Concert duo Esquinas Yssingeaux
vendredi 3 juillet 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Concert duo Esquinas
place Carnot Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Duo accordéon et guitare. Du musette de Pigalle au choro de Lapa à Rio de Janeiro, en passant par San Telmo à Buenos Aires ou le Harlem de Duke Ellington.
.
place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accordion and guitar duo. From the musette of Pigalle to the choro of Lapa in Rio de Janeiro, via San Telmo in Buenos Aires and Duke Ellington’s Harlem.
L’événement Concert duo Esquinas Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux 1 juillet 2026
- Voyage au coeur de la ruche Yssingeaux 1 juillet 2026
- Qi Gong & Tai Chi Chuan chemin la Pervenchere Yssingeaux 1 juillet 2026
- Festival SUCS EN SCÈNE 10ème édition Yssingeaux 3 juillet 2026
- Concours de pétanque Yssingeaux 3 juillet 2026