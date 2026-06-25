Informations pratiques

Yssingeaux

Concert duo Esquinas

place Carnot Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Duo accordéon et guitare. Du musette de Pigalle au choro de Lapa à Rio de Janeiro, en passant par San Telmo à Buenos Aires ou le Harlem de Duke Ellington.

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place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr

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English :

Accordion and guitar duo. From the musette of Pigalle to the choro of Lapa in Rio de Janeiro, via San Telmo in Buenos Aires and Duke Ellington’s Harlem.

L’événement Concert duo Esquinas Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire