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Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux

Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
place de la Victoire
Adresse
Médiathèque la Grenette
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif

Yssingeaux

Expo Graine’tte

place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Créations artistiques dans le cadre de Coq’licots
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place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 

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English :

Artistic Creations as Part of Coq’licots

L’événement Expo Graine’tte Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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