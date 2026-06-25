Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux
Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux mercredi 1 juillet 2026.
Yssingeaux
Expo Graine’tte
place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Créations artistiques dans le cadre de Coq’licots
.
place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
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English :
Artistic Creations as Part of Coq’licots
L’événement Expo Graine’tte Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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