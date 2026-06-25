Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux mercredi 1 juillet 2026.

Yssingeaux

Expo Graine’tte

place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Créations artistiques dans le cadre de Coq’licots

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place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

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English :

Artistic Creations as Part of Coq’licots

L’événement Expo Graine’tte Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire