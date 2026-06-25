Qi Gong & Tai Chi Chuan chemin la Pervenchere Yssingeaux mercredi 1 juillet 2026.

Yssingeaux

Qi Gong & Tai Chi Chuan

chemin la Pervenchere Aire de pique-nique de la Pervenchère (Suc des Ollières) Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Tai Chi Chuan et Qi Gong en pleine nature par Shen Xin. Durée 1h30, annulé en cas de pluie.

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chemin la Pervenchere Aire de pique-nique de la Pervenchère (Suc des Ollières) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 43 35 shenxin.yss@gmail.com

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English :

Tai Chi Chuan and Qi Gong in the great outdoors, led by Shen Xin. Duration: 1 hour and 30 minutes; canceled in case of rain.

L’événement Qi Gong & Tai Chi Chuan Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire