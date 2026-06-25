Qi Gong & Tai Chi Chuan chemin la Pervenchere Yssingeaux
Qi Gong & Tai Chi Chuan chemin la Pervenchere Yssingeaux mercredi 1 juillet 2026.
Yssingeaux
Qi Gong & Tai Chi Chuan
chemin la Pervenchere Aire de pique-nique de la Pervenchère (Suc des Ollières) Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-01 17:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Tai Chi Chuan et Qi Gong en pleine nature par Shen Xin. Durée 1h30, annulé en cas de pluie.
.
chemin la Pervenchere Aire de pique-nique de la Pervenchère (Suc des Ollières) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 43 35 shenxin.yss@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tai Chi Chuan and Qi Gong in the great outdoors, led by Shen Xin. Duration: 1 hour and 30 minutes; canceled in case of rain.
L’événement Qi Gong & Tai Chi Chuan Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Expo Graine’tte place de la Victoire Yssingeaux 1 juillet 2026
- Voyage au coeur de la ruche Yssingeaux 1 juillet 2026
- Festival SUCS EN SCÈNE 10ème édition Yssingeaux 3 juillet 2026
- Journée ukulélé Les Ateliers Yssingeaux 4 juillet 2026
- Circuit training duo Parents ado Grande Salle du Foyer rural à Yssingeaux Yssingeaux 4 juillet 2026