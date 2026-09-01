Informations pratiques

Sainte-Croix

Concert Duo GOSPEL à l’Eglise de Sainte Croix

Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir l’Église de Sainte Croix avec un concert Duo GOSPEL de Daniel Alogues & Jean-Marie Thiam

Un sacré duo : Jean-Marie Tiam et Daniel Alogues une belle complicité autour de la musique vous feront découvrir ou redécouvrir d’une façon très personnelle et originale les grands standards de la musique Gospel.

Vous pourrez apprécier la voix éclatante de Jean-Marie Tiam, musicien franco-camerounais basé dans le Villeneuvois, et la sonorité feutrée de la trompette du Villefranchois Daniel Alogues, spécialiste du jazz 0 .

Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie

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English :

Come discover the Church of Sainte Croix with a Gospel duo concert featuring Daniel Alogues and Jean-Marie Thiam

L’événement Concert Duo GOSPEL à l’Eglise de Sainte Croix Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)