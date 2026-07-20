Concert Afro-Blues -Am’beyan Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix
dimanche 13 septembre 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Concert Afro-Blues -Am’beyan
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 20:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Groupe métissé qui célèbre la musique et le vivre-ensemble. Leur musique nait de la rencontre entre les rythmes mandingues d’Afrique de l’Ouest et les sonorités profondes du blues, créant un groove irrésistible et communicatif.
.
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A diverse group that celebrates music and community. Their music is born from the fusion of West African Mandinka rhythms and the deep sounds of the blues, creating an irresistible and infectious groove.
L’événement Concert Afro-Blues -Am’beyan Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Sainte-Croix (Drôme)
- Marché festif de Sainte-Croix Sainte-Croix 31 juillet 2026
- Conférence I Après le temps des mammouths. Les fréquentations post-paléolithiques de la grotte de Rouffignac. Sainte-Croix 12 août 2026
- Conférence I Les préhistoriques ont-ils sélectionné leurs proies ? Ou bien chassaient-ils tout ce qui se trouvait autour d’eux ? Saint-Avit-Sénieur 13 août 2026
- La Clenche [chanson françaises engagées] Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 20 août 2026
- Exposition de céramiques- Aurélie Ponçon Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 1 septembre 2026