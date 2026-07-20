Concert Afro-Blues -Am’beyan Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix

Informations pratiques

Sainte-Croix

Concert Afro-Blues -Am’beyan

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 20:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Groupe métissé qui célèbre la musique et le vivre-ensemble. Leur musique nait de la rencontre entre les rythmes mandingues d’Afrique de l’Ouest et les sonorités profondes du blues, créant un groove irrésistible et communicatif.

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Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org

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English :

A diverse group that celebrates music and community. Their music is born from the fusion of West African Mandinka rhythms and the deep sounds of the blues, creating an irresistible and infectious groove.

L’événement Concert Afro-Blues -Am’beyan Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois