Exposition de céramiques- Aurélie Ponçon Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix
mardi 1 septembre 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Exposition de céramiques- Aurélie Ponçon
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Entre douceur et puissance, ses sculptures invitent à ralentir, observer et rêver.
Aurélie Ponçon façonne des créatures en grès inspirées du vivant, des contes et de l’imaginaire.
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Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
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English :
Combining gentleness and power, her sculptures invite you to slow down, observe, and daydream.
Aurélie Ponçon crafts sandstone creatures inspired by the natural world, fairy tales, and the imagination.
L’événement Exposition de céramiques- Aurélie Ponçon Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
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