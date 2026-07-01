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AGENDA · Sainte-Croix

Marché festif de Sainte-Croix Sainte-Croix

vendredi 31 juillet 2026 · Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le village
Ville
26150 Sainte-Croix
Département
Drôme
Tarif

Sainte-Croix

Marché festif de Sainte-Croix

Le village Sainte-Croix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez profiter d’un marché nocturne artisanal et local avec petite restauration, buvette et concert !
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Le village Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 87 32 48  epi@valdequint.fr

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English :

Come enjoy a night market featuring local artisans and crafts, with light refreshments, a beverage stand, and a concert!

L’événement Marché festif de Sainte-Croix Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois

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