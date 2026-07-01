Marché festif de Sainte-Croix Sainte-Croix
vendredi 31 juillet 2026 · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Marché festif de Sainte-Croix
Le village Sainte-Croix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez profiter d’un marché nocturne artisanal et local avec petite restauration, buvette et concert !
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Le village Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 87 32 48 epi@valdequint.fr
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English :
Come enjoy a night market featuring local artisans and crafts, with light refreshments, a beverage stand, and a concert!
L’événement Marché festif de Sainte-Croix Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois
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