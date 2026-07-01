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Visite commentée : prenez de la hauteur à l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Sainte-Croix

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Croix · Sainte-Croix

Visite commentée : prenez de la hauteur à l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Croix
Adresse
Place du clocher, 12260 Sainte-Croix
Ville
12260 Sainte-Croix
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée : prenez de la hauteur à l’église Sainte-Croix 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tour-clocher de Sainte-Croix : un point de vue historique

Le bourg de Sainte-Croix est un site ancien, encore aujourd’hui entouré d’un fossé sur ses quatre côtés, témoin de son passé défensif.
L’un de ses joyaux patrimoniaux est la tour de l’église, qui abrite le clocher. De forme carrée, elle mesure 10 mètres de côté à sa base et s’élève à 25 mètres de hauteur. Depuis 1931, elle est classée au titre des Monuments historiques.
Au sommet, une plateforme panoramique permet d’en faire le tour et d’admirer un vaste paysage à 360°. Une vue imprenable sur le village et la campagne environnante vous y attend.

Église Sainte-Croix Place du clocher, 12260 Sainte-Croix Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie
La tour-clocher de Sainte-Croix : un point de vue historique

© Commune de Sainte-Croix

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