Visite commentée : prenez de la hauteur à l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Sainte-Croix

Informations pratiques

Visite commentée : prenez de la hauteur à l’église Sainte-Croix 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tour-clocher de Sainte-Croix : un point de vue historique

Le bourg de Sainte-Croix est un site ancien, encore aujourd’hui entouré d’un fossé sur ses quatre côtés, témoin de son passé défensif.

L’un de ses joyaux patrimoniaux est la tour de l’église, qui abrite le clocher. De forme carrée, elle mesure 10 mètres de côté à sa base et s’élève à 25 mètres de hauteur. Depuis 1931, elle est classée au titre des Monuments historiques.

Au sommet, une plateforme panoramique permet d’en faire le tour et d’admirer un vaste paysage à 360°. Une vue imprenable sur le village et la campagne environnante vous y attend.

Église Sainte-Croix Place du clocher, 12260 Sainte-Croix Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie

La tour-clocher de Sainte-Croix : un point de vue historique

© Commune de Sainte-Croix