Fête de Marin Sainte-Croix
samedi 22 août 2026 · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Fête de Marin
2525 route de Margues Sainte-Croix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Venez nombreux à la Fête de Marin, sur la commune de Sainte-Croix !
Samedi 22 août
20h Apéro-tapas ambiance guinguette
21h Concert gratuit avec Un gars à l’accordéon suivi de Duo à Deux, fin de soirée animée par le comité
Dimanche 23 août
15h Concours de pétanque Lots à gagner
20h Repas champêtre Poule farcie (réservation sur place dès le samedi à partir de 9h)
23h Bal musette avec J-M Delorme
Renseignements au 05 65 81 63 87 / 07 78 51 78 72 .
2525 route de Margues Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 63 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Marin Festival in the town of Sainte-Croix!
L’événement Fête de Marin Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sainte-Croix (Aveyron)
- Conférence I Après le temps des mammouths. Les fréquentations post-paléolithiques de la grotte de Rouffignac. Sainte-Croix 12 août 2026
- Conférence I Les préhistoriques ont-ils sélectionné leurs proies ? Ou bien chassaient-ils tout ce qui se trouvait autour d’eux ? Saint-Avit-Sénieur 13 août 2026
- La Clenche [chanson françaises engagées] Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 20 août 2026
- Exposition de céramiques- Aurélie Ponçon Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 1 septembre 2026
- Concert Afro-Blues -Am’beyan Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 13 septembre 2026