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AGENDA · Sainte-Croix

Fête de Marin Sainte-Croix

samedi 22 août 2026 · Sainte-Croix

Fête de Marin Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
2525 route de Margues
Ville
12260 Sainte-Croix
Département
Aveyron
Tarif

Sainte-Croix

Fête de Marin

2525 route de Margues Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Venez nombreux à la Fête de Marin, sur la commune de Sainte-Croix !
Samedi 22 août
20h Apéro-tapas ambiance guinguette
21h Concert gratuit avec Un gars à l’accordéon suivi de Duo à Deux, fin de soirée animée par le comité

Dimanche 23 août
15h Concours de pétanque Lots à gagner
20h Repas champêtre Poule farcie (réservation sur place dès le samedi à partir de 9h)
23h Bal musette avec J-M Delorme

Renseignements au 05 65 81 63 87 / 07 78 51 78 72   .

2525 route de Margues Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 63 87 

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English :

Come one, come all to the Marin Festival in the town of Sainte-Croix!

L’événement Fête de Marin Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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