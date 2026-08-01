Informations pratiques

Sainte-Croix

Fête de Marin

2525 route de Margues Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Venez nombreux à la Fête de Marin, sur la commune de Sainte-Croix !

Samedi 22 août

20h Apéro-tapas ambiance guinguette

21h Concert gratuit avec Un gars à l’accordéon suivi de Duo à Deux, fin de soirée animée par le comité

Dimanche 23 août

15h Concours de pétanque Lots à gagner

20h Repas champêtre Poule farcie (réservation sur place dès le samedi à partir de 9h)

23h Bal musette avec J-M Delorme

Renseignements au 05 65 81 63 87 / 07 78 51 78 72 .

2525 route de Margues Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 63 87

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English :

Come one, come all to the Marin Festival in the town of Sainte-Croix!

L’événement Fête de Marin Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)