La Clenche [chanson françaises engagées] Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix
jeudi 20 août 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
La Clenche [chanson françaises engagées]
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La Clenche est un groupe lorrain de chanson française et de klezmer composé de 4 musiciens (chant, guitare, accordéon, clarinette, contrebasse), en tournée après la sortie de leur premier album Byzance. Dépaysement garanti.
.
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Clenche is a French chanson and klezmer band from Lorraine made up of four musicians (vocals, guitar, accordion, clarinet, double bass), currently on tour following the release of their debut album, *Byzance*. A change of scenery is guaranteed.
L’événement La Clenche [chanson françaises engagées] Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Sainte-Croix (Drôme)
- Marché festif de Sainte-Croix Sainte-Croix 31 juillet 2026
- Conférence I Après le temps des mammouths. Les fréquentations post-paléolithiques de la grotte de Rouffignac. Sainte-Croix 12 août 2026
- Conférence I Les préhistoriques ont-ils sélectionné leurs proies ? Ou bien chassaient-ils tout ce qui se trouvait autour d’eux ? Saint-Avit-Sénieur 13 août 2026
- Exposition de céramiques- Aurélie Ponçon Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix 1 septembre 2026
- Visite commentée : prenez de la hauteur à l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Sainte-Croix 19 septembre 2026