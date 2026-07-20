La Clenche [chanson françaises engagées] Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix

Informations pratiques

Sainte-Croix

La Clenche [chanson françaises engagées]

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

La Clenche est un groupe lorrain de chanson française et de klezmer composé de 4 musiciens (chant, guitare, accordéon, clarinette, contrebasse), en tournée après la sortie de leur premier album Byzance. Dépaysement garanti.

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Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org

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English :

La Clenche is a French chanson and klezmer band from Lorraine made up of four musicians (vocals, guitar, accordion, clarinet, double bass), currently on tour following the release of their debut album, *Byzance*. A change of scenery is guaranteed.

L’événement La Clenche [chanson françaises engagées] Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois