Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Marin, Église de Marin Saint-Pierre et Saint-Paul, Sainte-Croix

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Marin 19 et 20 septembre Église de Marin Saint-Pierre et Saint-Paul Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Marin

Sur la petite place centrale du village de Marin se dresse l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, de style gothique. Son portail d’entrée, orienté vers la place, en fait un repère architectural et social du village.

L’édifice a connu de nombreuses modifications au fil des siècles, témoignant de l’évolution des pratiques religieuses et des influences architecturales successives.

Une église sobre et chargée d’histoire, à découvrir au cœur du village.

Église de Marin Saint-Pierre et Saint-Paul Marin, 12260 Sainte-Croix Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie La construction de l’église est estimée entre les XVe et XVIe siècles et le style de l’architecture de son chœur est gothique.

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Marin

© Commune de Sainte-Croix