Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Cénac, Église Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Croix
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Marie-Madeleine · Sainte-Croix
Informations pratiques
Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Cénac 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À la découverte de Cénac et de son église Sainte-Marie-Madeleine
Cénac est un petit hameau pittoresque où se dresse, au centre du village, l’église Sainte-Marie-Madeleine.
Son architecture témoigne de plusieurs époques, avec un chœur de style roman, une nef gothique et un clocher qui domine le cœur du hameau.
À l’entrée nord du village, une ancienne porte médiévale subsiste, rappelant le passé fortifié du lieu.
Un ensemble discret, mais chargé d’histoire, au charme rural préservé.
Église Sainte-Marie-Madeleine Cénac, 12260 Sainte-Croix Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie L’église Sainte-Marie-Madeleine se trouve à Cénac, un petit hameau faisant partie de la commune de Sainte-Croix. C’est un ancien village fortifié conserve une porte des anciennes fortifications, située à proximité d’un château.
L’église a été construite entre les XVe et XVIe siècles. Son sanctuaire adopte un plan carré de style roman, tandis qu’une partie du chœur présente également des éléments romans, et que la nef est de style gothique.
À la découverte de Cénac et de son église Sainte-Marie-Madeleine
© Commune de Sainte-Croix
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